Регионы досрочно объявляют о начале выходных дней

Ситуация с ковидом ухудшается

В России вводятся новые ограничения из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом. В Забайкальском крае и на Камчатке теперь действует система QR-кодов. А сразу в нескольких регионах скоро досрочно начнутся нерабочие дни.

В Чувашии экстренно развернули 100 дополнительных мест. Врачам стоит немалых усилий, чтобы спасти пациентов. Ведь у каждого второго, помимо ковида, ещё давление, проблемы с сердцем и желудком.

Отдышка, высокая температура, которую очень трудно сбить. Лежат на спине только больные под аппаратами ИВЛ. Те, кто в сознании - на животе. Иначе, дышать самостоятельно невозможно.

Чтобы прервать цепочки распространения коронавируса и остановить пандемию, в России, дни с 30 октября по 7 ноября, указом Владимира Путина объявлены выходными.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram