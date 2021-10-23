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Регионы досрочно объявляют о начале выходных дней

12:24
  • суббота
  • 23 октября 2021

Ситуация с ковидом ухудшается

В России вводятся новые ограничения из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом. В Забайкальском крае и на Камчатке теперь действует система QR-кодов. А сразу в нескольких регионах скоро досрочно начнутся нерабочие дни.
Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

В Чувашии экстренно развернули 100 дополнительных мест. Врачам стоит немалых усилий, чтобы спасти пациентов. Ведь у каждого второго, помимо ковида, ещё давление, проблемы с сердцем и желудком.

Отдышка, высокая температура, которую очень трудно сбить. Лежат на спине только больные под аппаратами ИВЛ. Те, кто в сознании - на животе. Иначе, дышать самостоятельно невозможно.

Чтобы прервать цепочки распространения коронавируса и остановить пандемию, в России, дни с 30 октября по 7 ноября, указом Владимира Путина объявлены выходными.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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