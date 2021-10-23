На Украине срывается начало отопительного сезона

Не хватает газа

Киев получил третью партию военной помощи от правительства США на 60 миллионов долларов. Пока украинские власти делают всё, чтобы увеличить мощь армии и грезят вступлением в НАТО, нужды обычных граждан, похоже, их мало волнуют. Отопительный сезон в стране практически сорван, в нескольких регионах введён режим ЧС.

По ночам столбик термометра уже колеблется около нуля, а на следующей неделе на Украине ожидаются первые заморозки. Однако в некоторых населённых пунктах батареи до сих пор холодные. Жители Днепропетровска даже дома не снимают верхнюю одежду, а электрических чайников в магазинах уже не найти, сообщает "ТВ Центр".

Закрываются детские сады, школы, поликлиники. Ученики уходят на вынужденные каникулы. Из-за срыва отопительного сезона в ряде регионов объявлен режим ЧС.

Власти долгое время уверяли, что Украина прекратила импорт российского топлива и получает этот ресурс из Европы. Однако оппоненты Зеленского в очередной раз напоминают: как ни назови, слаще всё равно не станет. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что для Украины не существует никакого европейского газа.

"Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, закольцевали трубу, газ шёл российский", - сказала Тимошенко.

При том, что этот реверсный газ обходится Киеву почти на 30% дороже, чем прямые поставки. Оно и понятно: Европе самой бы сейчас не замёрзнуть. Ставка на зелёную энергетику не сыграла. А США и ближневосточные страны предпочитают везти голубое топливо в Азию, там готовы платить больше. Хотя, куда ещё больше - удивляются в Брюсселе. Сегодня цена ноябрьских фьючерсов в Старом свете составила 1050 долларов за тысячу кубометров газа. Но Украину, похоже, это мало заботит, она готова переплачивать, лишь бы продолжать обманываться: из Европы - значит европейский.

По словам экспертов, Киев уже сейчас понемногу откачивает из подземных хранилищ газ, который ей не принадлежит. И одним лишь срывом отопительного сезона дело не ограничится. Очень скоро, прогнозируют экономисты, подорожают не только коммунальные платежи, но и мясо, овощи и хлеб. Так что даже если найдётся где приготовить и газ дадут, то было бы ещё что.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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