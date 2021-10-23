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Прославленный вратарь Вячеслав Чанов отмечает 70-летний юбилей

13:12
  • суббота
  • 23 октября 2021

Его рекорд никто не побил

Легенда московского "Торпедо". 23 октября 70-летний юбилей отмечает прославленный футболист и тренер Вячеслав Чанов, один из выдающихся отечественных вратарей. Его рекорд по отраженным пенальти в СССР так никто и не смог побить, напоминает "ТВ Центр".
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Кажется, ему на роду было написано защищать ворота. Папа – известный в Союзе голкипер Виктор Чанов – пришёл забирать жену легкоатлетку Клавдию Чанову и сына-первенца из роддома в компании 19-летнего Льва Яшина. Школьником Вячеслав перепробовал хоккей, баскетбол, плавание. Но, в итоге, остался в футболе.

Мой первый тренер, Георгий Васильевич Бикезин. На всю жизнь ему благодарен. Он посмотрел на меня, говорит: "Роста большого, папа - вратарь у тебя. Становись в ворота". Поставили, а я постеснялся сказать, что я этого не хочу.

Эта интеллигентность удивительным образом сочетается со знаменитым своей прямотой шахтёрским характером – семья Чановых жила в Донецке. За местную команду "Шахтёр" дебютировал в 19 лет.

Перебравшись в Москву Вячеслав Чанов стал выступать за "Торпедо". На счету футболиста 130 матчей на "ноль" и рекорд Советского Союза – 12 отраженных пенальти. В 1981 году был признан лучшим вратарём страны.

Вместе с Игорем Акинфеевым Вячеслав Чанов основал Академию вратарского мастерства. С помощниками тренирует ребят, приезжающих в подмосковный Реутов из разных детских команд перенять прославленную вратарскую технику.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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