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Появились подробности трагедии на съёмочной площадке с Алеком Болдуином

13:40
  • суббота
  • 23 октября 2021

Актёр дал первые показания

Алек Болдуин, случайно убивший на съёмочной площадке женщину-оператора, объяснился перед следователями. По его словам, оружие ему дал помощник режиссёра, который утверждал, что оно безопасно. Обвинение 63-летнему актёру пока не предъявляли.
Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма. Главное

Сейчас полицейские пытаются выяснить, почему произошла трагедия. Они уже изъяли со съёмочной площадки весь опасный реквизит – пистолеты и другое оружие.

21 октября во время инцидента на съёмках фильма "Ржавчина" оператор Галина Гатчинс получила смертельный выстрел в грудь, а, стоявший рядом режиссёр Джоэл Соуза, был ранен в плечо.

Погибшей женщине-оператору было 42 года. Она родилась в Украинской ССР, выросла на советской военной базе за Полярным кругом, потом переехала в США, пишет издание "Позиция".

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