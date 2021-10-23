ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор озвучил прогноз развития ситуации с коронавирусом

13:28
  • суббота
  • 23 октября 2021

Она должна улучшиться

Ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к концу 2021 года. С таким обнадёживающим прогнозом выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре рассказали, кого из детей нужно привить от COVID-19 первыми

По её словам, показатели заболеваемости COVID-19 стабилизируются в декабре. "Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", - сказала она в интервью РИА Новости.

Сегодня, 23 октября в России был зарегистрирован очередной суточный максимум числа заразившихся коронавирусом – 37 678 человек. В подавляющем большинстве регионов введена обязательная вакцинация некоторых категорий работников, а по всей стране объявлены дополнительные выходные дни.

Регионы вправе устанавливать их сами, но обязательное правило для всех субъектов – с 30 октября по 7 ноября. К примеру, в Москве и Подмосковье выходные продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19 в России
Эпидемия COVID-19 в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.