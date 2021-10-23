Роспотребнадзор озвучил прогноз развития ситуации с коронавирусом

Она должна улучшиться

Ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к концу 2021 года. С таким обнадёживающим прогнозом выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, показатели заболеваемости COVID-19 стабилизируются в декабре. "Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", - сказала она в интервью РИА Новости.

Сегодня, 23 октября в России был зарегистрирован очередной суточный максимум числа заразившихся коронавирусом – 37 678 человек. В подавляющем большинстве регионов введена обязательная вакцинация некоторых категорий работников, а по всей стране объявлены дополнительные выходные дни.

Регионы вправе устанавливать их сами, но обязательное правило для всех субъектов – с 30 октября по 7 ноября. К примеру, в Москве и Подмосковье выходные продлятся с 28 октября по 7 ноября.

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