Юлия Пересильд рассказала об опасностях космического полёта

Самым нервным моментом была стыковка

Юлия Пересильд рассказала о самых страшных и опасных моментах своего космического путешествия. Вместе с режиссёром Климом Шипенко они пробыли на МКС 12 дней и теперь у них впечатлений – на всю жизнь.

Самым нервным моментом была стыковка корабля "Союз" со станцией. Она проходила в ручном режиме, потому что отказала автоматика. Как только об этом стало известно актриса занервничала.

"Я посмотрела на Клима. И очень долго помню буду помнить тот взгляд. Ни слова не сказали друг другу", - рассказала Пересильд в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Посадка же, по словам актрисы, была похожа на аттракцион. "А потом капсула загорелась! В иллюминаторе Клима я увидела, что мы горим. Дальше что-то внизу взорвалось. А потом было трогательно - нам говорили, что при посадке мы почувствуем удар. Но его не было", - вспомнила последние мгновения космического полёта Юлия Пересильд.

Пересильд и Шипенко снимали на МКС эпизоды фильма "Вызов", в котором актриса играет врача, делающего сложную операцию космонавту в условиях невесомости. Их полёт стал первым в мире космическим кинопутешествием.

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