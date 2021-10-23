В Москве строят храм Живоначальной Троицы

Церковь появится на юге Москвы
Храм Живоначальной Троицы строят на юге Москвы. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Церковь будет выполнена в стиле старых московских усадеб XIX века.
Уже полностью готова кровля, установлен центральный купол и кресты. Сейчас идут работы по отделке фасадов, сообщает "ТВ Центр".
На прилегающей территории расположен приходской дом. Завершить строительство планируют во второй половине следующего года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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