В Амурской области сошли с рельсов 14 вагонов товарного поезда

Состав врезался в грузовик на переезде

Серьёзная авария на железной дороге в Амурской области. На переезде товарный состав столкнулся с "Камазом". Погибли два человека - водитель и помощник машиниста.

Очевидцы сняли момент аварии. По их словам, автомобиль выехал на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние для того чтобы остановиться, было недостаточным.

После удара локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов. Бригаду поезда госпитализировали. На месте работают сотрудники МЧС, угрозы для экологии нет. Движение поездов пока затруднено, сообщает "ТВ Центр".

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