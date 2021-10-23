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В Амурской области сошли с рельсов 14 вагонов товарного поезда

15:13
  • суббота
  • 23 октября 2021

Состав врезался в грузовик на переезде

Серьёзная авария на железной дороге в Амурской области. На переезде товарный состав столкнулся с "Камазом". Погибли два человека - водитель и помощник машиниста.
Три вагона поезда Адлер-Томск сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

Очевидцы сняли момент аварии. По их словам, автомобиль выехал на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние для того чтобы остановиться, было недостаточным.

После удара локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов. Бригаду поезда госпитализировали. На месте работают сотрудники МЧС, угрозы для экологии нет. Движение поездов пока затруднено, сообщает "ТВ Центр".

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