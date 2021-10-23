"Можно было выступить лучше": эстонка Контавейт пробилась в финал "Кубка Кремля"

Соперница теннисистки определится позднее днем

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила в полуфинальном матче с чешкой Маркетой Вондроушовой в ходе турнира "ВТБ Кубок Кремля". Встреча спортсменок, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 6:3, 6:4, передает корреспондент "ТВ Центра".

Полуфинальный матч продлился 1 час и 16 минут. За это время эстонка сделала пять брейков, соперница ответила только тремя.

Интервью Анетт Контавейт после матча на корте:

- Очевидно, вы довольны вашим бэкхендом, вы заработали много очков на этом ударе. А что касается подач? - Это был тяжелый матч. Я выложилась на всю сегодня. Маркета – прелестная девушка и сильная соперница. Некоторые моменты по ходу матча я могла сделать лучше, но, конечно, я рада, что вышла в финал. - Вы подавали на матч, но не смогли реализовать эту возможность. Потом еще были неудачные матчболы. Было какое-то волнение и нервозность из-за этого? - Такие ситуации происходят на корте. Бывает и так, но главное – верить в себя до конца. Именно это я и сделала. Спасибо (обратилась теннисистка к болельщикам – прим. ред.)!

Контавейт стала первой финалисткой "Кубка Кремля". В следующем матче сегодня на центральном корте во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой определится соперница Контавейт. Ей может стать гречанка Мария Саккари и россиянка Екатерина Александрова.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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