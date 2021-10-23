ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Можно было выступить лучше": эстонка Контавейт пробилась в финал "Кубка Кремля"

14:06
  • суббота
  • 23 октября 2021

Соперница теннисистки определится позднее днем

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила в полуфинальном матче с чешкой Маркетой Вондроушовой в ходе турнира "ВТБ Кубок Кремля". Встреча спортсменок, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 6:3, 6:4, передает корреспондент "ТВ Центра".

"Я сама удивилась": Екатерина Александрова неожиданно пробилась в полуфинал "Кубка Кремля"
"Об уходе из тенниса не думаю": Симона Халеп отвергла слухи о завершении карьеры
"Нереальные эмоции, нужно переварить": Павлюченкова - о победе на ОИ и ожиданиях от "Кубка Кремля"

Полуфинальный матч продлился 1 час и 16 минут. За это время эстонка сделала пять брейков, соперница ответила только тремя.

Интервью Анетт Контавейт после матча на корте:

- Очевидно, вы довольны вашим бэкхендом, вы заработали много очков на этом ударе. А что касается подач?

- Это был тяжелый матч. Я выложилась на всю сегодня. Маркета – прелестная девушка и сильная соперница. Некоторые моменты по ходу матча я могла сделать лучше, но, конечно, я рада, что вышла в финал.  

- Вы подавали на матч, но не смогли реализовать эту возможность. Потом еще были неудачные матчболы. Было какое-то волнение и нервозность из-за этого?

- Такие ситуации происходят на корте. Бывает и так, но главное – верить в себя до конца. Именно это я и сделала. Спасибо (обратилась теннисистка к болельщикам – прим. ред.)!

Контавейт стала первой финалисткой "Кубка Кремля". В следующем матче сегодня на центральном корте во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой определится соперница Контавейт. Ей может стать гречанка Мария Саккари и россиянка Екатерина Александрова.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анетт Контавейт (Эстония)
Анетт Контавейт (Эстония)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.