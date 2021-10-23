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Мария Саккари снялась с полуфинала "Кубка Кремля"

14:35
  • суббота
  • 23 октября 2021

В финал проходит российская теннисистка Екатерина Александрова

Греческая теннисистка Мария Саккари снялась с полуфинального матча на международном теннисном турнире "ВТБ Кубок Кремля". Таким образом в финал проходит россиянка Екатерина Александрова, передает корреспондент "ТВ Центра".

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В финале, который пройдет в воскресенье в Москве на центральном корте Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой, спортсменка поборется за титул с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.

Накануне "ТВ Центру" удалось задать несколько вопросов Саккари:

- Готовы ли вы морально к тому, чтобы выиграть свой первый турнир "Большого шлема"?

- Я думаю, да. Я была близка к этому несколько раз, была в одном очке от финала, но быть близко и выиграть - разные вещи. Я думаю, победа на "Шлеме" ко мне придет, если не в следующем году, то позже. После двух полуфиналов на "Шлемах" ты уже чувствуешь себя готовой сделать следующий шаг.

- Это был первый матч с Симоной Халеп (речь идет о встрече спортсменок в пятницу – прим. ред.) в вашей карьере. Какая она на корте? Какие выводы вы сделали на будущие матчи с ней?

- Я вам не скажу, чтобы она не знала! Но выводы я сделала. У нее, как известно, один из лучших приемов в мире, с ней надо играть агрессивно, если будешь обороняться, то проиграешь, потому что в такой игре ей нет равных.

Вечером в субботу пройдут мужские полуфиналы. При любом исходе в финал выйдет российский теннисист.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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