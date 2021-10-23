Хорват Марин Чилич стал финалистом "Кубка Кремля"

Теннисист оказался сильнее Ричардаса Беранкиса из Литвы

Хорватский теннисист Марин Чилич победил в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". В субботу он выиграл матч против Ричардаса Беранкиса из Литвы. Встреча спортсменов завершилась со счетом 6:3, 6:4, передает "ТВ Центр".

Финал турнира пройдет в воскресенье на центральном корте во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соперником Чилича станет победитель матча Карен Хачанов – Аслан Карацев. Матч начнется в ближайшее время.

Из интервью Марина Чилича после матча на корте: "Тяжелый матч. Ричардас хорошо играл. Первый сет был удачным для меня. Во втором Ричардас начал набирать ритм, начал лучше играть. Этот сет был тяжелым, но я смог сыграть хороший теннис в правильное время. Болельщики в Москве поддерживали меня всю неделю. Благодарен за поддержку. Завтра будет финал, очередной мой финал тут. Карен Хачанов и Аслан Карацев - оба хорошие теннисисты, буду рад сыграть в воскресенье с любым из них".

Ранее были названы финалистки женского турнира. Ими стали эстонка Анетт Контавейт и россиянка Екатерина Александрова.

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