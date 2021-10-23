Аслан Карацев победил в российском дерби на "Кубке Кремля"

Соперник теннисиста по финалу - Марин Чилич

Российский теннисист Аслан Карацев победил в полуфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля", передает корреспондент "ТВ Центра". Спортсмен одолел Карена Хачанова и проходит в финал соревнований. Счет матча – 7:6 (тай-брейк - 9:7), 6:1.

Из интервью Аслана Карацева на корте после матча: "Я старался не думать о счете. Карен задергался на тай-брейке - так мне удалось выиграть. Это домашний турнир, играть финал тут – это что-то особенное".

Соперник Аслана Карацева по финалу был назван ранее вечером. Это хорватский теннисист Марин Чилич.

Ранее в субботу определились финалисты женского турнира. Ими стали эстонка Анетт Контавейт и россиянка Екатерина Александрова.

Матчи финала международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" пройдут в воскресенье, 24 октября. Они начнутся в 12 часов. Мужской финал стартует не ранее 16 часов.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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