"Я задыхаюсь": первое интервью Гузеевой после выписки из Коммунарки

Телеведущая продолжает лечение дома

Лариса Гузеева дала первое интервью после выписки из больницы в Коммунарке. Там она провела около месяца с коронавирусом и еле выкарабкалась: у актрисы было большое поражение лёгких.

Врачи выписали её на домашнее лечение. Судя по всему, самочувствие у главной свахи страны ещё не очень хорошее.

"Простите, мне не очень хорошо. Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь. Ещё лечиться и лечиться, а там посмотрим", - сказала она по телефону в эфире шоу Первого канала "Пусть говорят".

По словам телеведущей, за месяц в больнице она пересмотрела всю свою жизнь и поняла, какой была счастливой, но не ценила этого. Гузеева попросила россиян более внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры безопасности. При этом известно, что сама актриса так и не сделала себе прививку от коронавируса. Во всяком случае, так утверждает её муж Игорь Бухаров.

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