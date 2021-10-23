Шойгу дал совет лидерам стран НАТО

Он предложил им вспомнить историю

Министр обороны Сергей Шойгу вновь напомнил европейским политикам и военным об уроках истории. Глава военного ведомства отреагировал на недавнее заявление министра обороны Германии.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России", - приводит ТАСС слова Шойгу.

На этой неделе Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила: Североатлантический альянс должен дать понять России, что он готов использовать силу для её сдерживания.

На эти слова уже жёстко отреагировали не только в России. Читатели немецкой газеты Die Zelt высмеяли главу своего Минобороны после угроз в сторону Москвы. Они посчитали, что подобного рода заявления только позабавят русских. "Им грозится госпожа министр обороны Германии, которая недавно со всем своим бундесвером не могла обеспечить безопасность кабульского аэропорта", - написал один из подписчиков газеты.

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