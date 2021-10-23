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Меркель рассказала о том, когда начались её разногласия с Путиным

17:50
  • суббота
  • 23 октября 2021

Это произошло давно

Ангела Меркель ещё в 2001 году почувствовала, что у неё с Владимиром Путиным есть серьёзные разногласия. Канцлер Германии дала откровенное интервью газете Suddeutsche Zeitung.
Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном и не похож на Меркель

В качестве примера Меркель привела разное отношение к распаду СССР. "Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - отметила она.

Ещё одна тема – события на Украине и воссоединение Крыма с Россией. По словам Меркель, в начале нулевых она и представить не могла, что такое произойдёт.

Не исключено, что откровения Ангелы Меркель прозвучали в ответ на недавние слова президента России, которые он произнёс на заседании Российской энергетической недели. Владимир Путин заявил, что у лидеров России и Германии очень много разницы в подходах ко многим вопросам и проблемам.

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