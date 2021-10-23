"Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдавию

Это может произойти 1 декабря

Россия может прекратить поставки газа в Молдавию с 1 декабря, если Кишинёв не заплатит по долгам. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сделал важное заявление.

"В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - сказал он.

По словам Куприянова, "Газпром" продлит контракт с Молдавией только в случае погашения долга. Официальный представитель российской компании особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации нет политики, просто "Газпром" не может работать в убыток.

Ранее стало известно, что переговоры России и Молдавии по газу на этой неделе зашли в тупик. Кишинёв просил у Москвы цену на газ в два раза ниже рыночной, Москва не соглашалась.

Накануне, 22 октября в Молдавии был введён режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. В свою очередь, Украина решила помочь соседней стране и пообещала предоставить голубое топливо в долг на условии возврата.

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