Ельцин-центр попал в скандал с музыкантами

Вадим Самойлов выругался на сцене

Громкий скандал разразился вокруг Ельцин-центра после выступления там экс-солиста рок-группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова.

В перерыве между исполнением своих песен музыкант позволил себе несколько высказываний с использованием ненормативной лексики. В частности, Самойлов сказал, что Ельцин-центр занимается антигосударственной пропагандой, а также обвинил гомосексуалистов в пропаганде своего образа жизни, пишет РБК.

После скандального выступления, с которого часть зрителей ушла, в Ельцин-центре заявили, что надеются никогда более не видеть господина Самойлова в своих стенах. Его речь назвали омерзительным монологом. "Пришёл в гости, нагадил на самом видном месте - вот что сделал вчера музыкант Самойлов", - говорится в сообщении организации.

Сам Самойлов отказался извиняться за свои слова. За него это сделал один из организаторов концерта.

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