Умер российский миллиардер из списка Forbes

Валентину Гапонцеву было 82 года
Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Forbes.
В последние годы Гапонцев тяжело болел, у него было онкологическое заболевание.
Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает 2,8 миллиарда долларов.
Международная корпорация IPG Photonics контролирует 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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