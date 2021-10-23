ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер российский миллиардер из списка Forbes

18:30
  • суббота
  • 23 октября 2021

Валентину Гапонцеву было 82 года

Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Forbes.
Forbes назвал самые богатые семьи России

В последние годы Гапонцев тяжело болел, у него было онкологическое заболевание.

Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает 2,8 миллиарда долларов.

Международная корпорация IPG Photonics контролирует 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Валентин Гапонцев
Валентин Гапонцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.