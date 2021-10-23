Умер российский миллиардер из списка Forbes

Валентину Гапонцеву было 82 года

Российский и американский бизнесмен из списка Forbes, совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Forbes.

В последние годы Гапонцев тяжело болел, у него было онкологическое заболевание.

Валентин Гапонцев - один из первых бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Его состояние насчитывает 2,8 миллиарда долларов.

Международная корпорация IPG Photonics контролирует 80% мирового рынка волоконных лазеров большой мощности.

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