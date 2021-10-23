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Почему Черногория отказалась выдать обвиняемого в убийствах Тельмана Исмаилова

19:14
  • суббота
  • 23 октября 2021

Разъяснения от адвоката

Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории из-за решения Швейцарии закрыть против него дело об отмывании денег. Об этом в интервью ТАСС сообщила адвокат Марина Русакова. По словам юриста, именно этот факт сыграл решающую роль в освобождении её подзащитного из экстрадиционного ареста.
Тельман Исмаилов заочно обвинен в организации убийства двух человек

На этой неделе стало известно, что экс-владелец Черкизовского рынка не будет выдан России по её запросу. Задержанному 1 октября в Черногории Исмаилову предоставлено политическое убежище, он освобождён из-под стражи. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче Исмаилова.

В России Исмаилова обвиняют в нескольких преступлениях, среди них - организация убийства и незаконный оборот оружия.  

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