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Аслан Карацев выиграл в финале "Кубка Кремля"

18:55
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Российский теннисист победил в матче с хорватом Марином Чиличем

Российский теннисист Аслан Карацев стал чемпионом международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля 2021". Об этом сообщает корреспондент "ТВ Центра".

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В финале, который прошел в воскресенье во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Карацев одолел хорвата Марина Чилича.

Позднее вечером состоится награждение финалистов. Трансляция доступна на сайте "Кубка Кремля".

Аслану Карацеву 28 лет. Он занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул под эгидой мужской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянина на турнирах "Большого шлема" является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Ранее в воскресенье стала известна победительница женского турнира. Чемпионкой стала эстонская теннисистка Анетт Контавейт. Второе место – за россиянкой Екатериной Александровой.

Названы также победители в женском и мужском парных разрядах. Вечером в воскресенье финский теннисист Харри Хелиоваара и представитель Нидерландов Матве Мидделкоп обыграли боснийца Томислава Бркича и серба Николу Качича в финале турнира в мужском парном разряде. Накануне чешка Катерина Синякова и представительница Латвии Елена Остапенко выиграли финал в женском парном разряде.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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Российский теннисист Аслан Карацев
Российский теннисист Аслан Карацев
Российский теннисист Аслан Карацев
Российский теннисист Аслан Карацев
Российский теннисист Аслан Карацев
Российский теннисист Аслан Карацев
Хорватский теннисист Марин Чилич
Хорватский теннисист Марин Чилич
Хорватский теннисист Марин Чилич
Хорватский теннисист Марин Чилич
Хорватский теннисист Марин Чилич
Хорватский теннисист Марин Чилич
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