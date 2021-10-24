Аслан Карацев выиграл в финале "Кубка Кремля"

Российский теннисист победил в матче с хорватом Марином Чиличем

Российский теннисист Аслан Карацев стал чемпионом международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля 2021". Об этом сообщает корреспондент "ТВ Центра".

В финале, который прошел в воскресенье во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Карацев одолел хорвата Марина Чилича.

Позднее вечером состоится награждение финалистов. Трансляция доступна на сайте "Кубка Кремля".

Аслану Карацеву 28 лет. Он занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул под эгидой мужской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянина на турнирах "Большого шлема" является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Ранее в воскресенье стала известна победительница женского турнира. Чемпионкой стала эстонская теннисистка Анетт Контавейт. Второе место – за россиянкой Екатериной Александровой.

Названы также победители в женском и мужском парных разрядах. Вечером в воскресенье финский теннисист Харри Хелиоваара и представитель Нидерландов Матве Мидделкоп обыграли боснийца Томислава Бркича и серба Николу Качича в финале турнира в мужском парном разряде. Накануне чешка Катерина Синякова и представительница Латвии Елена Остапенко выиграли финал в женском парном разряде.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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