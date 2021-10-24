Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла московский "Кубок Кремля"

25-летняя спортсменка победила в матче с россиянкой Екатериной Александровой

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт днем в воскресенье выиграла матч против россиянки Екатерины Александровой, став чемпионкой московского турнира "ВТБ Кубок Кремля" (WTA 500), передает корреспондент "ТВ Центра".

Встреча спортсменок проходила в столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на центральном корте. Контавейт - первая эстонка, которая взяла титул а Москве.

Позднее сегодня пройдет награждение победительницы. После этого на корте пройдут парный мужской и одиночный мужской финалы (Марин Чилич и Аслан Карацев выйдут на корт не раньше 16:00 мск).

Контавейт 25 лет, она занимает 20-ю строчку в рейтинге WTA. Имеет в активе три титула под эгидой Женской теннисной организации. На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Australian Open.

"ВТБ Кубок Кремля" - международный теннисный турнир (с 16 по 24 октября 2021 года). Рейтинг женского турнира – WTA 500, мужского – ATP 250. Далее в России стартует крупный теннисный турнир в Санкт-Петербурге.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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