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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла московский "Кубок Кремля"

14:30
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

25-летняя спортсменка победила в матче с россиянкой Екатериной Александровой

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт днем в воскресенье выиграла матч против россиянки Екатерины Александровой, став чемпионкой московского турнира "ВТБ Кубок Кремля" (WTA 500), передает корреспондент "ТВ Центра".

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Встреча спортсменок проходила в столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на центральном корте. Контавейт - первая эстонка, которая взяла титул а Москве.

Позднее сегодня пройдет награждение победительницы. После этого на корте пройдут парный мужской и одиночный мужской финалы (Марин Чилич и Аслан Карацев выйдут на корт не раньше 16:00 мск).

 

Контавейт 25 лет, она занимает 20-ю строчку в рейтинге WTA. Имеет в активе три титула под эгидой Женской теннисной организации. На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Australian Open.

"ВТБ Кубок Кремля" - международный теннисный турнир (с 16 по 24 октября 2021 года). Рейтинг женского турнира – WTA 500, мужского – ATP 250. Далее в России стартует крупный теннисный турнир в Санкт-Петербурге.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
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