Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла московский "Кубок Кремля"

25-летняя спортсменка победила в матче с россиянкой Екатериной Александровой
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт днем в воскресенье выиграла матч против россиянки Екатерины Александровой, став чемпионкой московского турнира "ВТБ Кубок Кремля" (WTA 500), передает корреспондент "ТВ Центра".
Встреча спортсменок проходила в столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на центральном корте. Контавейт - первая эстонка, которая взяла титул а Москве.
Позднее сегодня пройдет награждение победительницы. После этого на корте пройдут парный мужской и одиночный мужской финалы (Марин Чилич и Аслан Карацев выйдут на корт не раньше 16:00 мск).
Контавейт 25 лет, она занимает 20-ю строчку в рейтинге WTA. Имеет в активе три титула под эгидой Женской теннисной организации. На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Australian Open.
"ВТБ Кубок Кремля" - международный теннисный турнир (с 16 по 24 октября 2021 года). Рейтинг женского турнира – WTA 500, мужского – ATP 250. Далее в России стартует крупный теннисный турнир в Санкт-Петербурге.
Антон Пичугин. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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