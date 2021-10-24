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В Дамаске с аншлагом прошёл концерт Сибирского народного хора

10:44
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Зрители долго не отпускали артистов

Сибирский русский народный хор выступил в Дамаске. Концерт прошёл в оперном театре, это самая большая сцена в Сирии. Зрители встречали артистов овациями, сообщает "ТВ Центр".
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Восторг вызвали не только номера из золотого фонда прославленного коллектива, но и костюмы с мехами и драгоценностями.  Смена декораций за несколько секунд, мощный свет позволяет разглядеть всё до мельчайших деталей.

Среди зрителей - представители посольств разных стран: от Аргентины до Сомали. Для них этот культурный дипломатический вечер начался ещё в фойе театра с фотовыставки. На снимках - русские просторы.

Артисты впервые в арабской республике. Волнуются - как отреагирует публика. "Это очень важная миссия - приехать к другому зрителю, с другой ментальностью, традициями, устоями. Важно показать местному населению нашу сибирскую душу, ширь, мощь", - говорит солистка хора Тамара Сидоренко.

Духовная пища пришлась по вкусу. Публика долго не отпускала артистов со сцены. Те, в свою очередь, отблагодарили зал несколькими номерами на бис и обещанием внести Сирию в свой гастрольный график на постоянной основе.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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Концерт Сибирского народного хора в Сирии
Концерт Сибирского народного хора в Сирии
Концерт Сибирского народного хора в Сирии
Концерт Сибирского народного хора в Сирии
Концерт Сибирского народного хора в Сирии
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