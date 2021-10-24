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5 человек погибли в лобовом столкновении автобуса с грузовиком в Калмыкии

10:23
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Среди погибших есть ребёнок

В Калмыкии пять человек, в том числе, ребёнок, погибли в ДТП. Восемь пострадали. С травмами различной степени тяжести  они доставлены в больницы.
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Южном Бутово

Автобус, в котором находились 28 пассажиров, направлялся из Махачкалы в Санкт-Петербург. В ста километрах от Элисты произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем "Камаз".

На месте работают спасатели и следователи. Пассажиров, кому не понадобилась медицинская помощь, отправили в пункт временного размещения, сообщает "ТВ Центр".

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