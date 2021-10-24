Рейтинг Байдена на посту президента США упал до рекордных значений

Такого не было в истории страны

Рейтинг Джо Байдена упал до рекордной отметки. Об этом говорят данные опросов. За последние девять месяцев с момента инаугурации показатель одобрения гражданами президента снизился на 11,3%. Это больше, чем у предыдущих десяти лидеров США.

До Байдена обладателем рекорда по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44 президент Барак Обама. За тот же период его популярность упала на 10%. При этом снижение рейтинга Дональда Трампа составило всего 4,5%.

В первые месяцы после вступления в должность Байдена поддерживало чуть более половины населения. Популярность президента пошла на спад из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в штатах, а также неудачного вывода войск США из Афганистана, сообщает "ТВ Центр".

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