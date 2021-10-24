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Рейтинг Байдена на посту президента США упал до рекордных значений

10:06
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Такого не было в истории страны

Рейтинг Джо Байдена упал до рекордной отметки. Об этом говорят данные опросов. За последние девять месяцев с момента инаугурации показатель одобрения гражданами президента снизился на 11,3%. Это больше, чем у предыдущих десяти лидеров США.
Трамп набросился на Байдена после бегства американских военных из Афганистана

До Байдена обладателем рекорда по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44 президент Барак Обама. За тот же период его популярность упала на 10%. При этом снижение рейтинга Дональда Трампа составило всего 4,5%.

В первые месяцы после вступления в должность Байдена поддерживало чуть более половины населения. Популярность президента пошла на спад из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в штатах, а также неудачного вывода войск США из Афганистана, сообщает "ТВ Центр".

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