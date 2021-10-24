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Пассажирский автобус превратился в груду металла после аварии в Калмыкии

12:17
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Погибли 6 человек

В Калмыкии устанавливают обстоятельства страшной аварии, в результате которой погибли шесть человек, в том числе, ребёнок. Лоб в лоб столкнулись "Камаз" и рейсовый автобус. Всего в салоне находились 28 пассажиров. Возбуждено уголовное дело.
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Южном Бутово

Груда искорёженного металла сейчас с трудом напоминает рейсовый автобус. Настолько сильным было лобовое столкновение с грузовиком. Серьёзная авария на 245 километре трассы "Астрахань-Элиста-Ставрополь" произошла под покровом ночи, когда практически все пассажиры автобуса спали, сообщает "ТВ Центр".

Автобус вечером 23 октября выехал из Махачкалы в Санкт-Петербург. Авария случилась в 100 километрах от Элисты. Из 28 пассажиров пятеро погибли на месте. За жизнь ещё одной женщины боролись врачи в больнице. Однако травмы головы оказались слишком тяжёлыми, и спасти её не удалось. Ещё восемь человек пострадали. Им была оказана помощь на месте.

Ближайшее придорожное кафе стало пунктом временного размещения для пострадавших. Сейчас с ними беседуют психологи МЧС. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. Водитель грузовика не пострадал. Шофёр автобуса получил легкие травмы. Ему оказали помощь на месте. Сейчас его допрашивают полицейские.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшее смерть двух и более лиц".

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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