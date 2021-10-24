Жителей Кубани предупредили о надвигающемся шторме

Ожидаются град и сильный ветер

К натиску стихии готовятся на Кубани. По прогнозам синоптиков, на регион в ближайшие часы обрушатся ливни с грозой и градом. Ожидается и шквалистый ветер. Объявлено штормовое предупреждение. Уровень воды в реках может подняться до критических отметок.

Тем временем последствия шторма устраняют в Калининграде. Порывы ветра были настолько сильными, что обрушилась стена аварийного здания. Дом был расселён, никто не пострадал. Но под завалами оказался автомобиль. После ливней многие улицы в центре города подтоплены, сообщает "ТВ Центр".

А в Якутске уже настоящая зима. После дождя начался снегопад. Днём температура опускается ниже нуля. А к концу следующей недели ожидается до минус 10 градусов.

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