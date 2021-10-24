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США отнесли россиян к "бездомным национальностям"

11:15
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Получить американскую визу теперь можно только в Варшаве

На сайте Госдепа США появился документ, в котором граждан России отнесли к "бездомным национальностям". Речь идёт о новых правилах и порядке получения американских виз.
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Россиянам рекомендуют обращаться для этого в Варшаву, так как Госдеп отнёс Россию к странам, где нет консульского представительства США либо наблюдается нестабильная политическая обстановка. В перечне, помимо России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Не исключено, что таким образом Штаты отреагировали на недавнее решение России по внесению США и Чехии в список недружественных стран. Это ограничило возможности посольств этих государств в России нанимать на работу россиян.

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