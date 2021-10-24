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В дополнительные выходные в России будут закрыты учреждения культуры

13:17
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Исключение сделают для театров и музеев

В объявленные президентом дополнительные выходные дни в России будут закрыты все учреждения культуры, за исключением театров и музеев. Об этом сообщается на сайте правительства.
В России принимаются новые меры из-за коронавируса

Театры и музеи в эти дни должны максимально защитить посетителей. Им нужно будет обеспечить работу при условии наполняемости не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей.

У всех гостей должны быть действующие QR-коды, справки о медицинском отводе от вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за сутки до посещения. Также все работники учреждений и посетители должны носить защитные маски.

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