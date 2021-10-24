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Бастрыкин дал поручение вернуть в Россию экс-владельца Черкизовского рынка

13:39
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Черногория предоставила убежище Тельману Исмаилову

В Следственном комитете отреагировали на решение Черногории предоставить политическое убежище Тельману Исмаилову. В России бывшего владельца Черкизовского рынка обвинят в тяжких и особо тяжких преступлениях.
Почему Черногория отказалась выдать обвиняемого в убийствах Тельмана Исмаилова

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова для его выдачи Черногорией, сообщается на сайте Следственного комитета. Бастрыкин напомнил, что его ведомство до сих пор не получило официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова.

"С учётом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан России, отвечать за них он должен по российским законам", - добавили на сайте.

На этой неделе Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Его задержали в этой стране 1 октября по ордеру Интерпола и заключили под стражу. В России Исмаилова обвиняют в нескольких преступлениях, среди них - организация убийства, похищение человека и незаконный оборот оружия. 

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