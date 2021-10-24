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В Кремле оценили возможность вступления Украины в НАТО

14:23
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Намечается сближение Киева с Североатлантическим альянсом

Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО. Это признали в Кремле. При этом Москва сделает всё необходимое для минимизации последствий сближения Киева с Североатлантическим альянсом.
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"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. У меня нет сомнения, что продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано всё, что необходимо", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

В последнее время наметилась тенденция на сближение Украины и НАТО На эту тему всё чаще звучат заявления в Киеве, Вашингтоне и европейских столицах.

В октябре с визитом на Украине побывал министр обороны США Ллойд Остин. На переговорах с руководством страны шла речь о взаимодействии в военной сфере. При этом глава Пентагона заявил о поддержке стремления Украины в НАТО.

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