СМС-бомберы: что нужно знать о новой схеме мошенников

Злоумышленники придумали ещё один способ обмана россиян

Эксперт рассказал о новой схеме обмана россиян, придуманной мошенниками. Речь идёт о так называемых СМС-бомберах. Об их незаконной деятельности в интервью РБК сообщил советник гендиректора Qrator Labs Артём Гавриченков.

Обычно такую схему используют для оформления небольших кредитов в микрофинансовых организациях. Злоумышленники регистрируют номер телефона выбранной жертвы сразу в нескольких кредитных организациях.

Ничего не подозревающему абоненту приходят десятки СМС-сообщений с уникальными кодами для регистрации. Через несколько минут раздаётся звонок.

Человека, получившего сообщения, просят отправить на определённый номер скриншоты экрана с пришедшими СМС. Это нужно, чтобы разобраться в непонятной ситуации, утверждает звонящий.

Если человек поверил мошеннику, то через несколько минут на него оформляют кредит. Деньги переводятся на карту злоумышленника, а его жертва остаётся должником.

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