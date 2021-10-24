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Попова обратилась к россиянам перед длинными выходными

16:16
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Глава Роспотребнадзора призвала граждан вакцинироваться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к россиянам перед длинными дополнительными выходными. Она призвала граждан использовать нерабочие дни для вакцинации от коронавируса.
Попова раскритиковала регионы за формализм в ковидных ограничениях

"Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти семь дней нужно использовать ещё для того, чтобы привиться", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Она также призвала провести эти дни дома, с семьёй и как можно меньше контактировать с другими людьми. Это позволит остановить распространение инфекции и хорошо встретить Новый год, считает глава Роспотребнадзора.

Указом президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября в России объявляются нерабочие дни. Регионы вправе начать их раньше и продлить в случае необходимости.

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