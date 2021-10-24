Бывшая жена Шаляпина не явилась на собственную свадьбу с бизнесменом

Невеста сбежала в неизвестном направлении

Свадьба Ларисы Копенкиной и Василия Райского не состоялась. Невеста не пришла на торжественную церемонию заключения брака: бывшая жена Прохора Шаляпина в день свадьбы сбежала из-под венца.

Бизнесмен Райский готовился к свадьбе и вложил в её организацию три миллиона рублей. Но в назначенный час его невеста в ЗАГС не явилась, а праздничный банкет пришлось спешно отменять, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Подруга несостоявшейся жены Диана Бичарова рассказала журналистам газеты, что невеста передумала выходить замуж внезапно. Она прислала лишь короткое сообщение, из которого не очень-то понятно – что, собственно, произошло.

Извини, я в аэропорту. Всё объясню, когда вернусь. Мне надо время разобраться.

Куда улетела Копенкина, она не сообщила. Почему решила таким странным образом отменить свадьбу – тоже не понятно. Жених поступок Ларисы оценить не может, так как находится в шоке.

Несколько лет назад Копенкина развелась с певцом Прохором Шаляпиным, а около года назад начала встречаться с Василием Райским. Она даже познакомила Прохора с будущим мужем и подружилась с его женой Татьяной Дэвис, которая недавно умерла от коронавируса. Теперь в звёздной тусовке гадают – а не сбежала ли Копенкина к своему бывшему избраннику?

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