В России разрешили вакцинировать "Спутником V" кормящих матерей

Раньше грудное вскармливание было противопоказанием

Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V". Это следует из обновлённой инструкции к вакцине, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.

Тем не менее, противопоказания к применению первой российской вакцины остаются. В частности, это - гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

"Спутник V" - комбинированная векторная вакцина от коронавируса. Её разработали в Центре имени Гамалеи. В основе вакцины использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала коронавируса.

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