Москвичей попросили отказаться от личных авто из-за заморозков

Ожидается резкое понижение температуры

К вечеру 24 октября температура воздуха в столичном регионе опустилась до ноля, а в ночь на 25 октября в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки до минус шести градусов, пойдёт мокрый снег . На дорогах может образоваться гололедица.

В связи с этим департамент транспорта Москвы посоветовал отказаться от личных автомобилей в ночь на понедельник.

"ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких манёвров", - говорится в сообщении дептранса.

Ранее синоптики предупреждали автолюбителей, что в последней декаде октября температура опустится до небольших минусовых значений и рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю.

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