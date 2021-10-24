Украина готовит новую провокацию в Донбассе

Такую оценку новым инициативам Киева дали в Москве

На Смоленской площади назвали провокацией и цирковым номером планы Украины открыть пункты связи с Крымом. Так отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова на идею украинских властей открыть для граждан Крыма и Донбасса пункты связи для общения с представителями Киева.

"Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию", - написала Захарова в Telegram.

С таким предложением ранее выступил Совет национальной безопасности и обороны Украины, а позже эту идею развили в украинском МИДе. Там выдвинули новые требования к России по Крыму и Донбассу.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что российские власти должны обеспечить базовые потребности жителей Донбасса и Крыма – обеспечить их защиту от коронавируса, организовать безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ и допустить к гражданам представителей международных организаций, в том числе Красного Креста, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, что миссия наблюдателей ОБСЕ работает в двух самопровозглашённых республиках Донбасса и власти не препятствуют её деятельности. В Крыму, который воссоединился с Россией в результате референдума в 2014 году, необходимости в работе наблюдателей ОБСЕ нет, так на территории республики нет военного конфликта.

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