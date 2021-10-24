В Новгородской области школьницу затянуло под "Сапсан"

Проводится расследование

В Новгородской области 14-летнюю девочку затянуло мощным воздушным потоком под скоростной поезд "Сапсан".

ЧП произошло на станции Угловка. В этом районе "Сапсан" развивает скорость более 150 километров в час.

Школьница стояла у края платформы, когда мимо проходил скоростной экспресс. Возникшим воздушным потоком её затянуло под поезд.

С многочисленными переломами подростка доставили в больницу города Боровичи, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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