В Новгородской области школьницу затянуло под "Сапсан"

Проводится расследование
В Новгородской области 14-летнюю девочку затянуло мощным воздушным потоком под скоростной поезд "Сапсан".
ЧП произошло на станции Угловка. В этом районе "Сапсан" развивает скорость более 150 километров в час.
Школьница стояла у края платформы, когда мимо проходил скоростной экспресс. Возникшим воздушным потоком её затянуло под поезд.
С многочисленными переломами подростка доставили в больницу города Боровичи, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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