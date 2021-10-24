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Мэра Клайпедского района Литвы задержали за нарушение российской границы

19:14
  • воскресенье
  • 24 октября 2021

Инцидент произошёл в Куршском заливе

На границе России и Литвы задержан мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас района и ещё два человека. Как сообщает литовское национальное радио, сотрудники консульской службы сейчас разбираются в этой ситуации.
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении границы

Катер, на котором находились граждане Литвы, нарушил морскую границу России во время рыбалки в Куршском заливе.

"Вероятно, это произошло неумышленно", - предположил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

С российской стороны комментариев по поводу этого инцидента пока нет.

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