Мэра Клайпедского района Литвы задержали за нарушение российской границы

Инцидент произошёл в Куршском заливе

На границе России и Литвы задержан мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас района и ещё два человека. Как сообщает литовское национальное радио, сотрудники консульской службы сейчас разбираются в этой ситуации.

Катер, на котором находились граждане Литвы, нарушил морскую границу России во время рыбалки в Куршском заливе.

"Вероятно, это произошло неумышленно", - предположил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

С российской стороны комментариев по поводу этого инцидента пока нет.

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