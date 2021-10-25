Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

У вас всё складывается на удивление хорошо с людьми, которые ещё недавно считались вашими врагами. Они понимают ваши уязвимые места и непременно поддержат в моменты слабости.

Тельцы

С вами захотят познакомиться властные люди, способные повлиять на ход событий вашей жизни. Только вы вправе подпустить их к себе или оставить за чертой.

Близнецы

День окажется для вас особенным, наполненным гармонией и неким балансом, которых вам давно не хватало. Вы научитесь наконец ценить простые вещи.

Раки

Романтика станет двигателем, который направит вас в сторону счастья, пусть даже мимолётного. Обязательно проведите время со второй половинкой или, если свободны, отправляйтесь на свидание.

Львы

Вас ожидает день, наполненный позитивом. Везде вы будете видеть улыбки, нескрываемую радость. Вечером отправляйтесь в короткое путешествие с друзьями, которое надолго запомнится всем участникам.

Девы

Каждый добрый поступок, сделанный в этот день, вернётся вам сполна, поэтому не бойтесь быть милосердными, щедрыми и справедливыми. Это качества достойного человека.

Весы

День поставит вас перед выбором. Спойлер: правильного решения нет. Каждое по-своему увлекательное и полезное, разница только в ракурсе, с которого мы смотрим.

Скорпионы

Сегодняшний день принесёт вам много хлопот. Будьте бдительны, старайтесь держать гнев под контролем. Тогда не придётся пожинать плоды в виде обид.

Стрельцы

Благоприятный день, гармония которого с самого утра повлияет на ваше настроение. Захочется петь и танцевать, соблазнять, очаровывать. Что ж, вы владеете данными качествами лучше, чем кто-либо.

Козероги

Цепкие руки готовы схватить добычу, но им явно что-то мешает. Попробуйте временно отключить сложные логические алгоритмы и просто сделайте то, о чём давно мечтали.

Водолеи

Впереди отличный период, в котором вы точно найдёте причину быть счастливым человеком. Произойдёт что-то грандиозное, о чём раньше вы даже думать бы не посмели.

Рыбы

Мистические открытия словно ходят за вами следом. Вы не верите в паранормальное, но как иначе объяснить происходящее с вами? Ведь всё случается чудесным образом, будто работает добрая магия.

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