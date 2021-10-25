Эстония находится на грани катастрофы из-за коронавируса

Страны Европы ужесточают ограничения

Ситуация с коронавирусом осложняется в Европе. В Эстонии заявляют: страна находится буквально на грани катастрофы. Больницы не справляются с потоком заболевших. Наиболее вероятным шагом властей называют ужесточение действующих сейчас ограничений, передает "ТВ Центр".

В Чехии меры уже усилили - во всех помещениях теперь можно находиться только в респираторах. Вход в рестораны - по сертификатам о вакцинации. Введение ковид-паспортов поддержал и президент Болгарии. Ситуация в стране сложная, отметил он. Вакцинированы только 20 процентов населения. Это решение главы государства вызвало акции протеста в нескольких городах.

В США тем временем разгорается скандал с поставками средств индивидуальной защиты. Выяснилось, что в страну завезли десятки миллионов уже бывших в употреблении нитриловых перчаток из Таиланда. Началось расследование.

В Токио отмечают улучшение эпидемической обстановки. Впервые за 11 месяцев жестких ограничений в японской столице возобновил работу общепит. А в Мексику в понедельник доставили более 700 тысяч доз "Спутника V". Это уже 21-ая поставка российской вакцины в эту страну.

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