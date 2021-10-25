ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В офисе Зеленского пригрозили направить ракеты на Москву

08:18
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Россия заставила Украину инициировать процесс вступления в НАТО, заявил Алексей Арестович

Украинские ракеты в ближайшее время могут оказаться направлены на Москву. С таким заявлением в воскресенье, 24 октября, выступил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Украина готовит новую провокацию в Донбассе

По утверждению украинского политика, "Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой".

Арестович заявил, что именно Россия заставила Украину инициировать процесс вступления в НАТО, хотя в стране велась длительная дискуссия по этому поводу, так как до 2014 года "не было военной опасности". Представитель офиса Зеленского выразил убежденность в том, что Кремль "убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся".

По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, российские военные "подсказывают российскому руководству", что нападение на Украину "будет концом российской армии и концом Российской Федерации".

При этом Арестович допустил нормализацию отношений Украины с Россией, однако условиями этого он назвал в эфире телеканала "Дом" вывод войск из Донбасса и Крыма и выплаты репараций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее иронично высказался о том, как в Киеве относятся к необходимости выполнять Минские соглашения по Донбассу. При этом в российском МИД заявили, что переговорные форматы задействуют, как только для этого будут созданы все необходимые условия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.