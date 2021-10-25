В офисе Зеленского пригрозили направить ракеты на Москву

Россия заставила Украину инициировать процесс вступления в НАТО, заявил Алексей Арестович

Украинские ракеты в ближайшее время могут оказаться направлены на Москву. С таким заявлением в воскресенье, 24 октября, выступил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По утверждению украинского политика, "Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой".

Арестович заявил, что именно Россия заставила Украину инициировать процесс вступления в НАТО, хотя в стране велась длительная дискуссия по этому поводу, так как до 2014 года "не было военной опасности". Представитель офиса Зеленского выразил убежденность в том, что Кремль "убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся".

По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, российские военные "подсказывают российскому руководству", что нападение на Украину "будет концом российской армии и концом Российской Федерации".

При этом Арестович допустил нормализацию отношений Украины с Россией, однако условиями этого он назвал в эфире телеканала "Дом" вывод войск из Донбасса и Крыма и выплаты репараций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее иронично высказался о том, как в Киеве относятся к необходимости выполнять Минские соглашения по Донбассу. При этом в российском МИД заявили, что переговорные форматы задействуют, как только для этого будут созданы все необходимые условия.

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