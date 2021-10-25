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Глава Центра Гамалеи рассказал о последствиях ревакцинации чаще раза в полгода

08:56
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Это не навредит, но может и не принести пользу

Ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше, чем через полгода после предыдущих прививок — это не причинит вреда организму. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказал директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Эксперт объяснил, что у человека имеются механизмы контроля уровня антител. Если при изначально высоком титре дополнительно вводится антиген в виде вакцины, уровень антител повышается несильно. Соответственно, никакого вреда человек себе этим не нанесет, заверил Гинцбург.

Однако более частая ревакцинация может не принести и дополнительной пользы, если уровень антител останется примерно на том же уровне, что и до повторной прививки, указал глава Центра Гамалеи.

Оптимальным периодом ревакцинации от COVID-19 является полгода — это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее защитные антитела остаются на высоком уровне. Данная периодичность прививок обусловлена также появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Гинцбург подчеркнул, что во всех пунктах вакцинации в России имеются препараты для ревакцинации, сообщает ТАСС.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, как выбрать оптимальное время для прохождения ревакцинации от коронавируса — с учетом того, как давно человек делал первые прививки либо переболел.

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