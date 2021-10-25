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Ночь на 25 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

08:36
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Минимальная температура составила 2,8 градуса ниже нуля

Ночь на понедельник, 25 октября, оказалась самой холодной в столичном регионе за текущую осень. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик уточнил, что на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила 2,4 градуса ниже нуля, что является самым низким значением для текущей осени. Это на три градуса ниже климатической нормы.

На другой столичной метеостанции, в Тушино, было зарегистрировано значение в минус 2,8 градуса.

В Московской области в ночь на 25 октября холоднее всего было в Клину и Сергиевом Посаде (3,9 градуса ниже нуля) и в Дубне (4,5 градуса ниже нуля), цитирует Тишковца РИА Новости.

Ночь на пятницу, 22 октября, стала в Москве самой теплой за 73 года метеонаблюдений. Евгений Тишковец уточнил, что столбики термометров не опускались ниже 12,1 градуса — это существенно превосходит прежний рекорд 22 октября 1984 года, когда в городе было +8,2 градуса.

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