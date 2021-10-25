В Москве начал действовать домашний режим для пенсионеров

Исключение сделано для привитых или переболевших

Сегодня в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях начинаются нерабочие дни. Их ввели из-за сложной обстановки с коронавирусом.

По всей стране выходные с сохранением зарплаты по указу президента продлятся с 30 октября по 7 ноября, но регионы могут их продлевать или сдвигать сроки, в зависимости от ситуации. На это время перестанут работать места общественного питания и другие сферы услуг, отменены массовые мероприятия, для пенсионеров вводится домашний режим. Но нехватки товаров первой необходимости граждане не ощутят - продуктовые магазины и аптеки открыты, также не остановят свою деятельность предприятия в сфере ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. Будет работать и общественный транспорт, а кафе и рестораны могут продавать еду навынос.

В Северной Осетии такие меры вводят со вторника, в Москве - с 28 октября. Кроме того, в столице с этого дня по 25 февраля 22-го года обязателен домашний режим для граждан старше 60, а предприятия должны перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников, исключение только для вакцинированных и переболевших.

По всей стране увеличивают количество прививочных пунктов - число желающих пройти вакцинацию от коронавируса постоянно растет.

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