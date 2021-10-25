ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начал действовать домашний режим для пенсионеров

08:43
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Исключение сделано для привитых или переболевших

Сегодня в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях начинаются нерабочие дни. Их ввели из-за сложной обстановки с коронавирусом.
Нерабочие дни начались в российских регионах

По всей стране выходные с сохранением зарплаты по указу президента продлятся с 30 октября по 7 ноября, но регионы могут их продлевать или сдвигать сроки, в зависимости от ситуации. На это время перестанут работать места общественного питания и другие сферы услуг, отменены массовые мероприятия, для пенсионеров вводится домашний режим. Но нехватки товаров первой необходимости граждане не ощутят - продуктовые магазины и аптеки открыты, также не остановят свою деятельность предприятия в сфере ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. Будет работать и общественный транспорт, а кафе и рестораны могут продавать еду навынос.

В Северной Осетии такие меры вводят со вторника, в Москве - с 28 октября. Кроме того, в столице с этого дня по 25 февраля 22-го года обязателен домашний режим для граждан старше 60, а предприятия должны перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников, исключение только для вакцинированных и переболевших.

По всей стране увеличивают количество прививочных пунктов - число желающих пройти вакцинацию от коронавируса постоянно растет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пенсионер
Пенсионер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.