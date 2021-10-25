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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 243,6 миллиона

08:44
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Последние данные привел университет Джонса Хопкинса

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 243,6 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 привел американский университет Джонса Хопкинса.
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По данным, полученным на утро 25 октября, за время пандемии заразились коронавирусом 243 657 129 человек. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 4 947 967 пациентов.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса по-прежнему США. Там зарегистрировано 45 444 260 инфицированных COVID-19. Второе место занимает Индия: 34 175 468 заболевших. Бразилия, с 21 729 763 инфицированных – на третьем месте, сообщают эксперты университета.

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