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В России подорожают гречка, овсянка и хлопья

08:43
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Причина - в росте стоимости сырья и упаковки

В России может подорожать гречка, овсянка и хлопья. По прогнозам производителей, в ноябре рост цен составит 10-15%. Подорожание связано с увеличением стоимости сырья и упаковки.

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"В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожал на 32%, цены на ячмень выросли на 36%", - пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

Кроме того, растет себестоимость производства круп, отметили в  агрохолдинге "АФГ Националь". За последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100 процентов, а российского сырья — на треть. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.

В Минсельхозе заявили, что производители с 2020 года сдерживали рост стоимости продукции за счет собственной прибыли. При этом там отметили, что в этом году посевные площади под гречкой выросли на 12,1%.

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