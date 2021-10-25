Наталья Сергунина рассказала о льготном кредитовании крупных работодателей в Москве

Поддержка адресована отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса

В Москве утвердили программу льготного кредитования для крупных работодателей. Она адресована компаниям в отраслях, которые наиболее пострадали во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 октября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра уточнила, что с помощью новой программы городские власти намерены поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей.

Воспользоваться льготными условиями могут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта.

В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Максимальная сумма займа — до 500 миллионов рублей. Срок субсидирования — один год.

Первое соглашение о предоставлении кредитов по льготной ставке крупным работодателям правительство Москвы подписало со Сбербанком. Ожидается, что в дальнейшем число банков-партнеров будет увеличиваться, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

6 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что городские власти выделили столичному бизнесу еще 500 миллионов рублей в виде субсидий и грантов. Всего в 2021 году было одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей.

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