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Появились подробности об отцовском капитале

09:39
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Поправки в законодательство могут вступить в силу в 2022 году

Законопроект, уточняющий правила получения мужчинами материнского капитала, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе российского кабинета министров.
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Поправки предлагают распространить право получения материнского капитала на мужчин, воспитывающих второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, в случае смерти их матери без гражданства.

Также законопроект предусматривает переход права получения средств непосредственно детям в равных долях в случае смерти их отца-одиночки.

Во избежание бюрократической волокиты предлагается обеспечить получение отцовского капитала в электронном виде. При необходимости бумажный сертификат можно будет распечатать в органах по месту обращения либо запросить выписку из федерального регистра.

После рассмотрения поправок в законодательство правительственной комиссией документ вынесут на обсуждение кабмина. При успешном прохождении этого этапа инициативу внесут в Госдуму.

В Министерстве труда и социальной защиты, разработавшем законопроект, полагают, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году. Они дадут возможность получить средства 135 семьям, в которых одинокие отцы — граждане России с момента начала действия программы материнского капитала воспитывают детей после смерти матери-иностранки, пишут "Известия".

О перспективе введения отцовского капитала стало известно летом 2021 года. Тогда сообщалось, что данная мера социальной поддержки адресована мужчинам, самостоятельно воспитывающим детей в случае смерти матери либо лишения ее родительских прав.

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