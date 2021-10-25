Зеленского предупредили об унижении на встрече с Путиным из-за дефицита газа

Украинский президент давно готов возобновить прямые поставкам из России

Владимир Зеленский предвидел сложности с запасами газа еще летом, и тогда же начал готовить сценарий возобновления прямых поставок из России. Из-за нынешнего дефицита голубого топлива президенту Украины придется ехать в Москву и унижаться на встрече с Путиным, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Политолог уверен, что Зеленский готовит общественное мнение к неизбежности его встречи с Путиным. Москва в скором времени запустит "Северный поток-2" и, по словам Корнейчука, снизит транзит газа через Украину.

"В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться", — заявил Корнейчук в эфире телеканала "НАШ". В то же время, политолог убежден, что встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет президент России.

Украина с 2015 года не покупает газ у России напрямую. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу: эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из идущих в Европу транзитных объемов.

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