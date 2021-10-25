ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленского предупредили об унижении на встрече с Путиным из-за дефицита газа

09:33
  • понедельник
  • 25 октября 2021

Украинский президент давно готов возобновить прямые поставкам из России

Владимир Зеленский предвидел сложности с запасами газа еще летом, и тогда же начал готовить сценарий возобновления прямых поставок из России. Из-за нынешнего дефицита голубого топлива президенту Украины придется ехать в Москву и унижаться на встрече с Путиным, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
Зеленский предложил "Газпрому" скидку на транзит газа

Политолог уверен, что Зеленский готовит общественное мнение к неизбежности его встречи  с Путиным. Москва в скором времени запустит "Северный поток-2" и, по словам Корнейчука, снизит транзит газа через Украину.

"В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться", — заявил Корнейчук в эфире телеканала "НАШ". В то же время, политолог убежден, что встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет президент России.

Украина с 2015 года не покупает газ у России напрямую. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу: эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из идущих в Европу транзитных объемов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.