Считавшая себя мальчиком дочь Джоли произвела фурор на Римском кинофестивале

Шайло надела на премьеру фильма "Вечные" простое черное платье

Анджелина Джоли на Римском кинофестивале представила фильм "Вечные", в котором сыграла одну из главных ролей. На премьеру актриса пришла вместе с дочерьми - 15-летней Шайло и 16-летней Захарой.

Джоли выбрала для красной дорожки серебристое платье без бретелек. Ее плечи были обнажены. Образ дополнили серьги и кольца.

16-летняя Захара появилась на премьере в длинном платье в греческом стиле. А вот 15-летняя Шайло произвела настоящий фурор – она выбрала простое черное платье с длиной чуть выше колен. На ногах у дочери Джоли были яркие желтые кеды с пятнистым леопардовым принтом.

До недавнего времени Шайло считала себя мальчиком и даже требовала называть себя Джоном. Она коротко стриглась и надевала мужскую одежду. В прошлом году СМИ утверждали, что Шайло даже начала употреблять гормоны, чтобы сменить пол.

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